Finnair renforce ses vols sur Paris et Nice en 2024

La compagnie ajoutera des fréquences Norvège depuis Helsinki, et rétablira les vols qu'elle opérait avant la pandémie entre Helsinki et Bergen avec une escale à Stockholm, Arlanda et ajoutera des fréquences supplémentaires entre Helsinki et Arlanda, ainsi que vers Billund, au Danemark.En Allemagne, la fréquence des vols vers Düsseldorf et Hambourg sera augmentée.Au Royaume-Uni et en Irlande, Finnair ajoutera des fréquences vers Manchester, Dublin et Edimbourg.