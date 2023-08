France : Des touristes moins dépensiers en 2023 ?

Les conclusions de l’étude laissent à penser que les consommateurs pourraient avoir changé leurs habitudes de voyage, avec un nouvel attrait pour des régions plus éloignées des littoraux, davantage à proximité de leur domicile et hors des lieux traditionnellement réputés très touristiques comme la Corse ou la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour préserver le plaisir des vacances tout gardant leurs dépenses sous contrôle,

Autre constat de l'étude, étant que toutes les régions ne sont logées à la même enseigne.Par exemple, dans les départements et régions d'outre-mer, les dépenses ont augmenté (1,8%), quelle que soit la typologie de voyageur." explique SumUp.Un constat qui corrobore les propos tenus par François de Canson, fin juillet 2023, sur un tassement des réservations en Provence-Alpes-Côte d'Azur.Outre les distorsions régionales, les voyageurs ont réduit drastiquement certaines dépenses, comme dans l'hôtellerie (-10,7%) et les loisirs (-7,1%), mais sorti plus facilement la carte bleue dans les boutiques de souvenirs (+3,9%), le bien-être (+8,1%) et de l’alimentation (+4,5%).Pour résumer l'étude Sumup, les voyageurs ont moins réservé dans les hôtels ou ont baissé de gamme, tout comme dans les restaurants et les attractions touristiques, pour se concentrer sur les souvenirs et le bien-être.A noter, que les Américains seraient plus nombreux, comparativement à juillet 2022 (35,5% en 2023 des dépenses par carte étrangère vs 26,1% en 2022) devant les Britanniques (11,6%) et les Belges (6,5%).L'été 2023 marque aussi le retour des voyageurs indiens (la croissance des leurs dépenses est de + 186%).