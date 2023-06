Réduction des vacances scolaires : bonne ou mauvaise nouvelle pour le tourisme ? 🔑

" Il a parlé des vacances de 2,5 à 3 mois de vacances, donc le ciblage concerne les jeunes terminant les cours début ou mi-juin. Cela dépend si l'établissement de ces élèves est un centre d'examen ou pas.



Sur le coeur de notre activité, les colonies de vacances et les séjours linguistiques, les départs en juin sont assez faibles. Il n'y a pas vraiment d'enjeu sur cette période.



Par contre si l'idée est de raccourcir les vacances d'été, pour arriver à une période de 4 ou 6 semaines, alors les conséquences pourraient être importantes sur nos activités et les départs des jeunes.



Ce fameux débat n'est pas revenu depuis un long moment.



Après si l'objectif est de conserver la même saisonnalité donc juillet et août, cela n'aura pas vraiment d'impact. Mais si ça doit aller plus loin ce sera un sacré chantier, car le Gouvernement va devoir s'attaquer aux vacances des profs.



Pour réduire, les inégalités sur le sujet des départs en vacances, y a plein d'idées sont sur la table. Il existe par exemple : un pass colo, pour permettre à tout le monde de pouvoir partir en colonies de vacances ou séjours linguistiques. De plus, les comités d'entreprises et des associations diverses s'engagent pour faire partir les jeunes.



Je ne suis pas vraiment convaincu que la réduction des congés réduirait les inégalités.



Après quand nous voyons fleurir tous les sujets sur le surtourisme, nous allons donner du grain à moudre, en concentrant tous les départs sur un faible nombre de semaines.



Il serait possible de profiter du mois de juillet et du raccourcissement des vacances, pour favoriser et valoriser les voyages scolaires, " imagine Antoine Bretin, le directeur de Verdié Hello.