Francis Gallo nous a quittés.

"C’est avec une grande émotion, et beaucoup de tristesse, que j’apprends la disparition de mon ami Francis GALLO, un partenaire dans l’aventure Manor depuis son début, plus de 22 Ans.



Francis a toujours été d’une grande fidélité, et les réussites de Manor, sont en grande partie arrivées grâce à notre entente et notre complicité sans faille.



Aujourd’hui, c’est plus qu’un excellent partenaire et ancien Vice-Président de MANOR qui est parti, aujourd’hui je pleure la perte de mon ami."

Une bénédiction religieuse aura lieu lundi 12 février 2024 à 15h00 à l’église Notre-Dame de Boulogne, 2 Rue de l'Église, 92100 Boulogne-Billancourt.

, ancien Président de Manor et fondateur de Voyages Eurafrique, a tenu à lui rendre hommage :TourMag présente à sa famille et à ses proches, ses plus sincères condoléances.