François Piot (Prêt-à-Partir) : "Nous avons gagné un point en taux de marge, c'est énorme" 🔑

Nous enregistrons la même tendance : un nombre de dossiers équivalents avec aussi une hausse du panier moyen mais qui s'établit aux alentours de 10%.



Ce que nous constatons, c'est une amélioration du taux de marge qui s'explique essentiellement par l'assurance qui est un peu plus chère, et par moins de promotions et d'offres spéciales.



Nous avons gagné un point en taux de marge, c'est énorme.

Comme j'ai pu le lire, nous avons aussi un peu de mal à redémarrer. Nous sentons que le mois d'août est assez mou. Les gens étaient en vacances et les voyages sont un peu plus chers.



Nous avons des réservations, mais il est encore tôt pour dire si la saison sera bonne ou pas. Mais je ne suis pas plus inquiet que cela.



TourMaG - Est-ce que la hausse des prix est une préoccupation ?



François Piot : L'inflation est générale et portée par le prix de l'énergie mais pas que. A partir du moment où l'énergie flambe, le prix des billets suit la même courbe.



Est-ce que cela va modifier le comportement des clients ? Je n'ai pas la réponse. Sur la destination France, il y a une énorme pénurie dans l'hôtellerie-restauration et les prix vont augmenter. Voyager en France va coûter plus cher qu'avant pour financer les hausses de salaires.



Très égoïstement pour les agences de voyages, cela pourrait générer des reports sur les destinations à l'étranger.



Mais je fais partie des personnes qui ne sont pas en phase avec un billet d'avion à 30 euros ou 50 euros. Il faut arrêter de faire croire n'importe quoi aux clients. Il y a un juste un prix. Je milite même pour une taxation du transport aérien en fonction des émissions de CO2. Ce n'est pas normal que le kérosène ne soit pas taxé.



Quand nous allons à la pompe pour nos voitures, nous payons 70% de taxe. Ce n'est pas normal que le kérosène ne soit pas taxé. Mais le problème n'est pas français, mais mondial.