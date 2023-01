French Bee recrute des PNC à la Réunion !

French Bee recrute des PNC (Personnel Navigant Commercial).Les 25 et 26 janvier 2023, la compagnie donne rendez-vous dans les locaux de LADOM à Sainte-Clotilde. Les futurs PNC, basés à La Réunion devront parler couramment l’anglais et justifier d’une expérience en relation clients de 6 mois minimum.Les profils recherchés sont des personnes majeures, inscrites à Pôle Emploi et non titulaires du CCA (Cabin Crew Attestation) dansLa Réunion est la destination historique de French bee. Elle dessert l'île depuis 2017 en proposant jusqu’à 10 vols directs entre Paris-Orly 4 et Roland Garros. French bee dispose de 6 Airbus A350 dont 2 Airbus A350-1000 dédiés à la desserte de La Réunion.