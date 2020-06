Frontières hors UE: "Une cinquantaine de pays" prochainement accessibles

Présent ce vendredi 19 Juin sur le plateau de France 2 ( interview intégrale en fin d'article ), Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État français aux Affaires étrangères, a annoncé qu'une première sélection de destinations internationales sera très prochainement établie après plus de trois mois de fermeture des frontières européennes.



Précisant qu'il s'agit d'un " travail très intense, coordonné entre européens et basé sur des données très objectives, épidémiologiques, comme le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants - ndlr) ", le secrétaire d’État annonce que la liste des destinations sera " finalisée en milieu de semaine prochaine ".



" L'idée est d'avoir peut-être une première liste d'une cinquantaine de pays qui ont maîtrisé l'épidémie et pour lesquels on ne met pas en jeu la sécurité sanitaire des français et des européens " rassure Jean-Baptiste Lemoyne.