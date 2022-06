Futuroscopie - Les Mooc de recrutement peuvent-ils sauver l'été 🔑

Futuroscopie : donc, demain matin, n’importe quelle entreprise peut vous solliciter et vous trouverez de la main d’œuvre ?



Claude Bannwarth : Oui, c’est cela. Le digital n’a pas d’effet magique. C’est simplement une solution innovante trop peu connue, qui, quand elle est financée, permet d’aller vite, et d’adapter concrètement la formation aux besoins des entreprises.



Alors que ce type de démarche, si elle était faite selon les processus habituels, prendrait des mois et ne permettrait pas d’être aussi précise et directement opérationnelle.



Futuroscopie : donc, tout va bien ?



Claude Bannwarth : Non, pas forcément. Le cumul des freins naturels à l’innovation, de la complexité de l’organisation de la filière touristique et de la séparation des dispositifs de formation s’adressant aux demandeurs d’emploi (financés par les Régions) des dispositifs de formation des salariés en activité (gérés par les nombreuses Branches professionnelles du tourisme) empêchent trop souvent le « passage à l’échelle » pour nos dispositifs innovants…



Il faudrait donc ouvrir sérieusement ce chantier avec la profession et les Pouvoirs Publics pour devenir plus compétitifs…



C’est un défi intéressant à relever pour l’équipe qui prendra en charge le tourisme au Gouvernement, et qu’il faudra mener en liaison avec le Ministère du Travail et les partenaires du service public de l’emploi. Nous sommes déterminés à y prendre toute notre part !



