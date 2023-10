Pour le troisième vote consécutif en cinq ans, la réunion des 21 membres du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s’est tenue à Ryad a décidé de nier et d'annuler les avis émis par les commissions techniques sur l'état du site : « Venise et sa lagune ».



Une décision indiquant clairement que la Cité des Doges ne serait pas délogée de la liste officielle et renvoyée à la liste du patrimoine en péril comme elle avait failli l’être en 2021.



En fait, la polémique a été évitée de justesse alors que nul n’ignore le laisser-aller de la politique touristique de la ville et notamment un rapport établi par des experts datant de 2016, dans lequel il était indiqué noir sur blanc que la Sérénissime ne méritait plus de figurer parmi les perles du patrimoine culturel international.



Circulant aujourd’hui ouvertement, ce rapport faisait bel et bien état des carences de la Cité des doges en matière de protection de son patrimoine, des effets maléfiques du tourisme de masse, de la navigation de plaisance, du changement climatique et surtout de celui désastreux des grands projets d'infrastructures* auxquels se prépare encore la ville, malgré le combat acharné entamé par les habitants et les élus verts.



Et encore, n’était pas survenu le terrible accident de bus entre Mestre et le centre de Venise qui a tué quelque 20 touristes !