Bien que les deux destinations ne soient pas comparables (PIB du tourisme marocain : 7% ; PIB du tourisme grec : 18%), citons maintenant le cas de la Grèce.



Après les sombres années de marasme durant lesquelles, totalement en berne, l’économie rendait le pays dépendant des diktats de l’Union Européenne, le tourisme grec a repris du souffle en particulier depuis la fin de l’épidémie de Covid, et entend bien poursuivre ses efforts avec pour objectif : 40 millions d’arrivées dans les années à venir !



Démesure ? La destination qui ne comptait que 24 millions de touristes en 2015 et 17 millions en 2008, était déjà considérée comme une destination à la fréquentation excessive. Notamment sur des îles comme Corfou, Rhodes et la Crête pratiquement vendues à des opérateurs britanniques, allemands, russes.



Mais, rien ne devrait arrêter le pays des Dieux qui, après avoir été une destination saisonnière, est en train de devenir une destination quatre saisons et réussit peu à peu l’exploit de faire de sa capitale Athènes, l’une des grandes destinations touristiques urbaines, après avoir été surtout une destination estivale où l’on visitait ses musées, l’Acropole et embarquait pour de courtes croisières dans les îles.



Considérée comme l’une des 5 villes les plus économiques d’Europe, Athènes doit désormais son attractivité à ses tarifs mais aussi à son tourisme de congrès et aux événements originaux qui s’y développent mixant culture et wellness.



Positionné sur ce créneau historique pour le pays, le secteur du bien-être est d’ailleurs en train de rénover et créer de nouveaux équipements, souvent de luxe. Car, qui dit Grèce aujourd’hui dit aussi luxe ! Sur le continent et sur des îles comme Santorin, Mykonos ou Skyatos, rongées par de nouvelles constructions aux tarifs astronomiques, mais révélateurs de la qualité dont le tourisme grec est capable !



Tourisme religieux, médical, LGBT, et surtout tourisme hivernal en montagne… les ambitions de la destination, qui par ailleurs signe des accords de coopération avec bon nombre de marchés voisins comme l’Arabie saoudite ou l’Irak, sont immenses.



Mais, sans doute trop immenses comme elles le sont de nouveau dans de très nombreuses destinations ayant oublié les leçons de ces dernières années !