Comme nous l’avons souligné très souvent, notre société est également de plus en plus dominée par une forme d’hybridité, de deux en un : on ouvre un café/galerie, on utilise des médicaments qui rendent beaux (les alicaments), on vit dans des maisons aménagées pour le télétravail et pour les loisirs…



Mais, attention : la question de la place du travail dans nos vies a été posée. Et si les Français interrogés réclament davantage de souplesse, notons que 37% sont attachés à un lieu de travail unique classique et que 32 % souhaitent alterner télétravail et présentiel alors que 12 % seulement souhaitent ne faire que du télétravail à l'avenir.