Futuroscopie - Vengeance animale : la faute à Youtube, Insta... et les autres [ABO]

Ces derniers mois, plusieurs attaques de dingos sur l’île de K’gari (ou Fraser), au large du Queensland en Australie, ont suscité une grande inquiétude pour la sécurité des touristes. Et pour cause ! Pas moins de quatre visiteurs, parmi lesquels un enfant, ont été ciblés par le canidé,

Partie des Îles Canaries, elle effectuait une croisière en catamaran et avait pris la direction du sud-ouest, au large des côtes d’Afrique de l’ouest. L’accident est survenu à 500 km des côtes, alors que son bateau se trouvait dans un « corridor à requins » potentiellement dangereux pour l’homme, et surtout bien connu des scientifiques (requins bouledogues, requins-tigres, grands requins…)

A peu près au même moment, plusieurs articles de la presse indienne font état non seulementet son ciel totalement obscurci.Mais, ce n’est pas tout. Certains animaux sauvages bien que domestiqués, et notamment les singes et les éléphants, sont là aussi particulièrement virulents. Et attaquent les touristes dès qu’ils se sentent menacés.Quant au Guardian, le journal anglais dont on sait l’attachement à la préservation de la biodiversité et du vivant en général, il est formel : «» relaie The Guardian samedi 1er février 2025.Il faut dire queet que les autorités locales ne sont plus prêtes à se laisser faire. En juillet 2023, par exemple, des touristes ont été condamnés à, relatait alors CNN. De tels exemples ne comptent pas les attaques récurrentes de requins, autant à La Réunion, qu’en Australie.Ainsi, le 16 septembre dernier, une touriste allemande est morte après avoir été mordue par un requin. «».Sans ambiguïté aucune, on était donc bien dans un hotspot à requins où l’on courait d’énormes dangers. Pour information, sachez qu’en 2023, on a compté 68 morsures de requins, soit une augmentation spectaculaire. (Sources : Géo).ont aussi été rapportées dans des réserves naturelles et parcs nationaux en Inde, au Bangladesh, là où des touristes s'aventurent à proximité des habitats des grands félins. Ces attaques peuvent parfois être fatales, mais elles surviennent généralement quand les touristes s'approchent trop près des animaux ou enfreignent les règles de sécurité.En Afrique, des touristes en safari ont aussi été victimesnotamment dans des réserves célèbres comme le parc national Kruger en Afrique du Sud ou le Serengeti en Tanzanie. Les lions peuvent attaquer s'ils se sentent menacés ou s'ils sont poussés par la faim…Tandis qu’comme Barcelone pour se ravitailler, provoquant la terreur de certains locaux et la curiosité des visiteurs trop nombreux de la capitale catalane !