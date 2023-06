Le décrochage d’une partie des employés est grave et cela ne va pas s’arranger d’autant que les métiers de la restauration, hors les grands chefs ne sont pas valorisés, malgré quelques améliorations qu’il faut bien reconnaître. Vu les conditions de travail parfois très contraignantes, ils sont nombreux à vouloir tenter leurs chances dans d’autres métiers. On les comprend. c’est dramatique. On se rapproche d’un été euphorique et on sera confronté à une pénurie importante de personnel. Malgré les efforts des professionnels pour recruter.Le décrochage d’une partie des employés est grave et cela ne va pas s’arranger d’autant que les métiers de la restauration, hors les grands chefs ne sont pas valorisés, malgré quelques améliorations qu’il faut bien reconnaître. Vu les conditions de travail parfois très contraignantes, ils sont nombreux à vouloir tenter leurs chances dans d’autres métiers. On les comprend.

il s’agit encore de rumeurs non vérifiées. On en est à 10% contre 4%. Cela progresse car l’offre se développe. Mais cela reste confidentiel car les Français ne sont pas vraiment comme les anglo-Saxons des amateurs de livraison.



Premièrement, la livraison est relativement coûteuse. De plus, les Français préfèrent cuisiner. Simplement, j’entends, car ce ne sont pas les grands cuisiniers qu’on laisse apparaître sur les écrans de télévision.



Les Français « font à manger » mais ils n’ont ni le temps, ni le matériel pour se lancer dans des activités culinaires de qualité. Ils réchauffent donc des plats et sachez que le four à micro ondes en France se vend mieux que les télévisions !

le bio recule un peu c’est vrai. Peut-être est-ce juste conjoncturel. Mais, deux types de nourriture ont le vent en poupe : la tradition donc le bistrot avec plats du terroir traditionnels, y compris les plus roboratifs.



Et puis, la nourriture ethnique avec en tête la nourriture asiatique : coréenne, japonaise, thaïlandaise mais aussi péruvienne ou mexicaine. La cuisine israélienne est également en train de percer. Sinon, la Méditerranée et la restauration italienne marchent très fort. Toujours.

il est indiscutable qu’ils essaient de goûter à la cuisine française qui a toujours très bonne réputation. Ils vont fréquentent donc quelques bonnes tables quand ils en ont les moyens. Mais, ils vont aussi beaucoup dans les fast-food. C’est une question de moyens financiers, de durées de séjour et de types de séjour. On ne recherche pas la même chose à la campagne et à Paris.