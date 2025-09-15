Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"

Phocuswright révèle comment les agents autonomes redessinent la distribution touristique

L’intelligence artificielle générative et les agents autonomes transforment radicalement le tourisme. Phocuswright révèle comment le marketing entre dans l’ère du “B to AI”, et comment l’industrie doit repenser ses systèmes pour répondre à cette révolution.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 15 Septembre 2025

