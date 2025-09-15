TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"

Phocuswright révèle comment les agents autonomes redessinent la distribution touristique


L’intelligence artificielle générative et les agents autonomes transforment radicalement le tourisme. Phocuswright révèle comment le marketing entre dans l’ère du “B to AI”, et comment l’industrie doit repenser ses systèmes pour répondre à cette révolution.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

L’intelligence artificielle générative et les agents autonomes transforment radicalement le tourisme - Depositphotos @yokhanomwan@gmail.com
L’intelligence artificielle générative et les agents autonomes transforment radicalement le tourisme - Depositphotos @yokhanomwan@gmail.com
CroisiEurope
L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle générative et des agents autonomes est en train de transformer en profondeur la manière dont les voyageurs découvrent et réservent leurs séjours.

Selon la troisième session du “New Agents Trend Series” organisée par Phocuswright, cette mutation marque l’entrée dans une nouvelle “ère agentique” où le marketing ne ciblera plus seulement les consommateurs ou les entreprises mais directement les agents d’IA qui les conseillent.

Baptisée “B to AI” (pour Business to Artificial Intelligence) cette tendance, popularisée par la CMO de Visa, implique que les acteurs du voyage devront séduire non plus uniquement le client final, mais l’agent virtuel qui influencera ses décisions d’achat.

Des plateformes comme ChatGPT ou Gemini recommandent déjà des canaux de réservation précis, parfois en orientant vers des agences locales plutôt que des OTAs pour économiser les frais. Avec l’intégration croissante des paiements et du shopping au sein même de ces outils, leur rôle de prescripteur ne fera que s’amplifier.

B to IA : des systèmes à repenser de fond en comble

Autres articles
Pour Julie White (Accor), si la révolution n’en est qu’à ses débuts, elle représente une opportunité majeure de créer un lien direct avec le client “là où il souhaite acheter”, à condition de bâtir la confiance, garantir l’impartialité et offrir un réel rapport qualité-prix.

Mais cette bascule suppose une refonte massive de l’infrastructure technologique du tourisme.

Tom Underwood (Bonafide) anticipe “une disruption radicale” grâce à la possibilité de rechercher des critères hyper-spécifiques dans les hôtels, bien au-delà des simples dates de séjour.

L’ancien CEO d’Expedia, Erik Blachford, estime quant à lui que les agents personnels d’IA vont forcer l’industrie à reconstruire entièrement ses systèmes, du PMS au GDS, exigeant des standards communs pour dialoguer avec la multitude d’agents intelligents un peu comme l’a fait la norme NDC dans l’aérien.

Vers une personnalisation “sous stéroïdes”

L’IA promet aussi de dépasser la logique du prix le plus bas pour proposer la meilleure valeur en fonction des préférences profondes de l’utilisateur.

Matthias Keller (Kayak) évoque ainsi un passage de “milliers de résultats” à des recommandations ultra-ciblées.

Avec son outil Kayak.ai, le groupe veut s’imposer comme l’un des nouveaux “portails d’entrée” digitaux, en capitalisant sur ses connexions directes (API, NDC) pour rendre la transaction plus fluide depuis les interfaces d’IA.

Reste à savoir si les voyageurs feront pleinement confiance à des recommandations automatisées, et comment ces agents généreront leurs revenus sans biaiser leurs conseils.

Un défi éthique majeur pour que ces nouveaux intermédiaires restent réellement au service du client.

Le prochain rendez-vous sera le 17 septembre, Phocuswright publiera la cinquième partie de sa série, consacrée à la convergence entre IA générative et identité numérique, et à ses implications pour les données personnelles des voyageurs.


Lu 172 fois

Tags : ia, intelligence artificielle, phocuswright
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Playa Hotels & Resorts

Brand News La Travel Tech

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !
À l’occasion de l’IFTM Top Resa 2025, Expedia TAAP met les petits plats dans les grands et...
Dernière heure

Akili Partners : une nouvelle agence marketing au service du tourisme

Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes
Partez en France

Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Akili Partners : une nouvelle agence marketing au service du tourisme

Akili Partners : une nouvelle agence marketing au service du tourisme
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines

Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias