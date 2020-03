Google : où en sont les requêtes autour du coronavirus et du voyage ?

Il ne faut pas se voiler la face, le tourisme va souffrir pendant de longues semaines.



En première ligne se trouvent les agences de voyages physiques devant faire face à un afflux de clients souhaitant tous annuler, au mieux reporter, les OTA ne sont pas en reste mais parmi les acteurs les plus touchés se trouvent les compagnies aériennes.



Largement fragilisés par l'avènement des compagnies low cost, les transporteurs réguliers font face à la plus importante crise de l'histoire moderne. A l'image d'une guerre, l'ensemble des frontières se ferment. Les avions tournent à vide.



Avec la décision de Trump, de ne plus accueillir de voyageurs européens, les Français veulent être remboursés, la requête explose. Depuis une semaine, elle (remboursement billet avion usa) est en hausse de 2 350 %, loin devant " coronavirus vol avion " (+150%) et " avion italie " (+150%).



D'ailleurs à mesure que les compagnies communiquent autour des mesures et des annulations de vols, leurs sites sont de plus en plus sollicités. Ainsi, Air France après avoir connu un creux à la fin février, la requête connait une ascension fulgurante ces derniers jours, même si les requêtes associées tournent autour du remboursement.







Lufthansa, Emirates et Turkish Airlines sont dans le même cas.



Dans le même temps, Ryanair a connu une baisse des recherches depuis fin février, le volume est aussi inférieur pour Transavia ou easyJet.



Dorénavant, seul le temps nous dira qui sortira la tête de l'eau, le tourisme a été relégué au deuxième rang, espérons que cette crise ne dure pas trop et que les Français ne connaîtrons pas une crise sanitaire équivalente à celle de nos voisins italiens.