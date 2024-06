Groupiste : qui est Groupes & Vous qui fête ses deux ans ? 🔑

Groupes & Vous fait de la production groupe sur mesure exclusivement B2B. Depuis la création, nos chiffres d'affaires sont au-delà de nos espérances, entre 5 et 6 millions par an.



Nous avons fêté nos deux ans la semaine dernière. Nous n’avons pas souhaité communiquer plus tôt à la presse, nous pensons qu'il est important de faire ses preuves. Laurent Maingot et Sébastien Goninet, fondateurs de PTO / MTO TRAVEL , réceptifs spécialistes du Portugal, du Monténégro, de Madère et de l’Albanie sont à l’initiative de la création de Groupes & Vous.Groupes & Vous fait de la production groupe sur mesure exclusivement B2B. Depuis la création, nos chiffres d'affaires sont au-delà de nos espérances, entre 5 et 6 millions par an.Nous avons fêté nos deux ans la semaine dernière. Nous n’avons pas souhaité communiquer plus tôt à la presse, nous pensons qu'il est important de faire ses preuves.

Nous sommes deux commerciaux avec une expérience de 30 ans dans le tourisme de groupe. Nous couvrons toute la France, ainsi qu’une partie de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg. Nous faisons énormément de terrain et mettons un point d’honneur à maintenir une proximité avec nos clients.



L’équipe de production a été renforcée par une nouvelle embauche en 2023.



Groupe & Vous dispose également d’une astreinte technique et commerciale 7j/7, et 24H/24. Nous avons été créés par des réceptifs groupistes, la vocation client n'est pas la même.