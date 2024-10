Guerre au Moyen-Orient : nouveau coup dur pour les voyagistes 🔑

« Sur la Jordanie, nous avons un gros programme aérien. Après le 7 octobre, il a fallu rassurer et faire partir les clients. Grâce à l'aide des agences, de notre réceptif sur place qui envoyait des vidéos régulièrement des clients présents en Jordanie, où il ne se passait heureusement rien, on a réussi à maintenir le plan de vol jusqu'en décembre. Ensuite, au vu du conflit, on a continué à vendre la Jordanie principalement en individuel »,

« Pour 2025, il y a un très fort ralentissement des ventes, principalement sur la partie groupe. Si nous continuons à inscrire des individuels, ce n’est pas dans les proportions que l'on connaissait avant le conflit »,

« Nous avons mis des options, mais attendons de voir comment le conflit évolue. Malheureusement, il n'évolue pas dans le bon sens »,

Si le conflit a initialement touché géographiquement Israël et les Territoires palestiniens, il a impacté l’activité touristique plus largement.La Jordanie a vu les touristes se détourner. Comme ses confrères, Top Of Travel, acteur fort du tourisme en Jordanie, subit cette nouvelle crise.explique Olivier Velter , directeur commercial de Top of Travel.raconte Olivier Velter.Malgré tout, le TO a maintenu ses engagements aériens.conclut Olivier Velter.