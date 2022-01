Hcorpo dévoile un nouveau logo et de nouvelles couleurs

Hcorpo solution globale de réservation de la dépense Hôtel (marque du groupe Gekko et filiale du groupe Accor) dévoile en ce début d’année 2022 une nouvelle identité visuelle avec un nouveau site vitrine, de nouvelles couleurs, une nouvelle tagline et un nouveau logo composé des trois cercles historiques d’Hcorpo, "qui sont désormais imbriqués pour renforcer les valeurs de la marque".



Une évolution du site de réservation et la création de nouvelles fonctionnalités sont également prévues au cours de l’année 2022.



i["La refonte de l'identité de la marque Hcorpo et la mise en place de nouveaux engagements viennent s'inscrire dans une dynamique globale au groupe Gekko (Hcorpo, Teldar Travel, Infinite, Miles Attack, Miles & Act et Gekko Technology) qui vise à adapter l'ensemble de nos activités aux nouvelles attentes post-Covid de nos clients.