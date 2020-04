Hôtellerie : Anantara propose des webinars en avril et mai

A partir du 21 avril 2020 plusieurs formations en ligne dédiées aux professionnels du tourisme leur permettront de découvrir ou se perfectionner sur les établissements Anantara !Chaque professionnel du tourisme souhaitant s’inscrire est invité à envoyer un email à Elise Thivillier. Une confirmation d’inscription et les détails de connexion seront envoyés en retour.Plusieurs sessions sont organisées, par zone géographique, d’une durée comprise entre 30min et 1 heure :Présentation des établissements :Anantara The Palm Dubai Resort – DubaiAnantara Qasr Al Sarab Desert Resort – Abu DhabiAnantara Sir Bani Yas Island Al Yamm Villa Resort – Abu DhabiAnantara Sir Bani Yas Island Al Sahel Villa Resort – Abu DhabiDesert Islands Resort & Spa by Anantara – Abu DhabiMardi 21/04 à 16hJeudi 23/04 à 15hLundi 27/04 à 10h