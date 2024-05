Hurtigruten : « Avec l'offre Signature, nous proposons un vrai produit croisière » 🔑

Pour un agent de voyages, Hurtigruten, et c’est bien normal, c’est l’Express Côtier qui représente 80% de notre chiffre d’affaires pour 2024. On doit leur expliquer que nous avons maintenant un vrai produit croisière aujourd’hui, avec des escales beaucoup plus longues, entre 2 heures et jusqu'à 6, 7, 8 heures en escale.Notre prochaine brochure papier, avec toute la programmation 2025-2026 , sera distribuée en agences en juillet. Nous allons l’accompagner d’un webinaire ciblé sur les croisières Signature, on se recentre sur le BtoB avec une équipe dédiée.

Sur les croisières Signature, nous conservons un esprit d’authenticité avec, à bord, des cours de cuisine, des experts qui expliquent la faune, la flore et qui dispensent des cours de photos également.En escale, toujours depuis le centre des villes, on propose des randonnées, des excursions. Le principe reste le même : découvrir la Norvège seul ou accompagné.On monte en gamme même si en Norvège, le luxe, c’est surtout l’extérieur et l’espace.A bord du Trollfjord, nous avons un service adapté pour les clients qui choisissent de loger en suite que nous n’avions pas avant. Les clients peuvent profiter, en accès libre, de tous les repas au restaurant gastronomique, dont le thé l’après-midi. Les autres passagers peuvent s’y rendre mais doivent payer un supplément.On vit sur le bateau une véritable expérience culinaire. 80% de nos produits sont locaux, tous les produis frais sont embarqués au fur et à mesure des escales. On travaille beaucoup avec des fermes locales, ce qui permet par exemple de goûter les chips d’algue.Nous avons cette expérience sur la ligne de l’Express Côtier mais elle est moins premium. Et les boissons sont incluses pour tous les passagers, c’est du all inclusive. En Norvège, c’est un grand avantage.Les croisières durent quinze jours, ce qui fait que le prix moyen est plus élevé que l’Express Côtier, entre 4 500 et 5 000 euros, sans le transport et les excursions, qui sont facultatives.