I. Reconvertis du tourisme - Maïlys : "Au manque de motivation s’est ajoutée une perte de dynamisme"

« Ma décision de quitter le monde du tourisme a été prise au moment du premier confinement, mais avait été réfléchie et mûrie en amont.



Le monde du tourisme avait changé à mes yeux, notamment avec le recul de l'intérêt des clients : une vente d'un voyage ne se résume plus qu'à un prix et non aux conseils.



Je ne voyais plus ma valeur ajoutée, les échanges étant uniquement orientés sur le tarif, la négociation vis-à-vis d'un site Internet…



Le manque de reconnaissance des clients, le sentiment d'être utilisée par eux afin d’obtenir toutes les informations nécessaires et des avis pour réserver leur voyage via un autre biais.



Les clients de confiance qui ne regardaient pas la concurrence se comptaient sur les doigts d'une main.