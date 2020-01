IA et Airbnb : "nous n'utilisons pas l'algorithme mentionné dans le brevet"

"Le brevet auquel certains articles font référence n'est pas nouveau. Le brevet original a été acquis par Airbnb dans le cadre de l'acquisition de Trooly en 2017.Contrairement à ce qui est suggéré dans certains articles, nous n'utilisons pas l'algorithme mentionné dans le brevet.Comme toutes les entreprises, nous déposons un certain nombre de brevets. Ceux déposés par Airbnb peuvent concerner plusieurs domaines, de la recherche d’annonces à l'automatisation des réservations. Cela ne signifie pas pour autant que nous mettons nécessairement en œuvre tout ou partie de leur contenu.Chez Airbnb, nous travaillons continuellement à l'amélioration de la sécurité de notre communauté. C'est pourquoi, avant de réserver un hébergement ou une expérience, ou de devenir un hôte, nous pouvons demander une pièce d'identité ou demander une confirmation des coordonnées de l’utilisateur (nom ; adresse).D'autres vérifications sont également possibles : numéro de téléphone, justificatif de domicile ; quatre derniers chiffres d'un SSN pour les utilisateurs américains.Nous vérifions si les hôtes et voyageurs du monde entier figurent sur les listes de surveillance pour des affaires réglementaires, pénales ou liées à des actes terroristes. Pour les hôtes et voyageurs qui résident aux États-Unis, nous effectuons également des vérifications de casier judiciaire.Plus d’informations sur les vérifications et contrôles effectués ici.