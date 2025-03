Vérifier la provenance des données d’entraînement des IA utilisées. Certaines plateformes garantissent une utilisation conforme au droit d’auteur, tandis que d’autres exploitent des bases de données non vérifiées

Effectuer une analyse comparative pour détecter d’éventuelles similitudes avec des œuvres protégées. Des outils comme les détecteurs de plagiat ou les systèmes de reconnaissance d’images peuvent aider

Utiliser des modèles d’IA formés sur des contenus libres de droits ou produits spécifiquement pour des usages commerciaux légitimes

L’IA générative repose sur des, souvent. Cela pose un risque de contrefaçon et de, notamment lorsque les créations produites sont trop proches d’œuvres existantes.est un cadre légal qui permet l’exploitation de données, y compris celles protégées par le droit d’auteur, pour entraîner des outils d’intelligence artificielle. Cette pratique,, consiste à analyser un large volume de contenus afin de développer de nouveaux modèles et outils numériques. Cette exploitation peut être réalisée à des fins commerciales ou non, sans restriction quant aux acteurs impliqués.Toutefois,via une clause d’exclusion, appelée «». Cette opposition doit être explicitement exprimée, notamment dans les. Ainsi, un site internet peutSelon Clara Viguié . Si une création ressemble trop à une œuvre protégée, elle peut être considérée comme une copie. En pratique, cela signifie qu’un texte généré par IA reprenant des passages d’un livre sous droit d’auteur ou une image ressemblant à une photographie protégée peut entraîner des poursuites judiciaires.Pour limiter ces risques, plusieurssont recommandées :Laest encore en construction sur ces questions.