IFTM Top Resa : 5,4,3,2,1… Partez !

“On se voit à Top Resa ?”, "Hâte de te retrouver à Paris”, “Tu viens à la soirée de trucmouche ?”

“Heu, excuse-moi, je te rappelle, chuis sous le feu, là !”

... les messages de ce type fleurissent maintenant depuis quelques semaines dans les messageries et sur les réseaux sociaux. Le silence actuel est assourdissant. Tout le monde est concentré et busy car les resa sont de retour. L’espoir aussi !pour se plaindre de la conjoncture, des fonds de solidarité en retard, des remboursements des avoirs et du come back de l’Urssaf.Et quand vous leur demandez “comment ça va”, ils vous disent maintenant :Whaou. Je bois du petit lait.Rien ne fait plus plaisir que d’entendre ça (plutôt que d’être sourd)où tout un chacun vaticinait sur l’avenir du métier, celui de son entreprise et, last but not least, sur son propre sort. On est du nombre ;O))L’extraordinaire résilience du tourisme est, une fois encore, au rendez-vous. Merci la France !dans les prochains mois. On ne surnage pas dans un tel cataclysme sans pertes conséquentes.Malgré la béquille qu’a constitué le remarquable dispositif de soutien des pouvoirs publics , certains ne s’en relèveront pas.sur tous les plans : économique, social, individuel, familial.