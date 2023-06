Icelandair et Turkish Airlines signent un accord de partage de code

Nous sommes heureux de signer cet accord de partage de code avec Icelandair. Grâce à cet accord, nous allons améliorer les options de voyage proposées à nos passagers à travers nos réseaux. Nous sommes ravis que ce partenariat avec Icelandair bénéficie aux deux compagnies d'un point de vue commercial."

Icelandair et Turkish Airlines ont conclu un accord de partage de code.Grâce à cet accord, les passagers d'Icelandair en Amérique du Nord et en Islande pourront ainsi effectuer une escale à Istanbul en direction de l'Est via le réseau de Turkish Airlines, et les passagers de Turkish Airlines, notamment en Asie ou au Moyen-Orient, pourront effectuer une escale en l'Islande et au Canada en direction de l'ouest via le réseau d'Icelandair.Il élargit l'offre des deux compagnies en matière de correspondances, les clients pouvant voyager avec un seul billet pour lequel leurs bagages peuvent être enregistrés jusqu'à la destination finale. Bilal Ekşi , PDG de Turkish Airlines, a déclaré : "