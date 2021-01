Il était une fois … le Voyage Famille

A travers cette collection de voyage sur 14 de nos destinations (voir liste en bas de page), nous cherchons à créer des émotions, plonger nos voyageurs dans une aventure familiale à laquelle ils n’auraient pas pensé et à faire évoluer les consciences. Avec nos équipes sur place, nous avons recensé les meilleurs itinéraires Famille que nous avions proposés depuis des années. En respectant un cahier des charges version 1, nous avons harmonisé la forme de nos devis, travaillé sur un rythme adapté avec des moments d’itinérance et des étapes plus longues et proposé des journées libres avec des activités au choix. Et bien sûr nous avons ajouté notre grain de folie dans l’esprit des grands jeux ludiques en créant des chasses aux trésors, des rallyes photo, des pistes à suivre et des défis en famille.

Sans oublier les valeurs que nous prônons autour du voyage utile, responsable et low carbone. Nous considérons que cette forme de voyage est un moyen intéressant d’éducation, de rencontre et d’ouverture sur le monde. En tant que DMC nous avons un rôle à jouer en proposant des voyages qui fassent évoluer la conscience des enfants dès leur plus jeune âge et aussi celle des parents. C’est un enjeu majeur pour notre avenir.