Ile Maurice : "Les Etats qui polluent doivent nous soutenir financièrement" 🔑

Depuis la réouverture des frontières, nous avons 3 objectifs à remplir : nous voulions retrouver les niveaux pré pandémiques, réussir la saison 2023/2024, et mettre en oeuvre le plan à long terme que nous avons établi sur 10 ans.



Cette première mission a été remplie. En termes de nombre d'arrivées, nous avons atteint 92% de recouvrement. Mais en termes de recettes -en roupies constantes - nous faisons mieux qu'en 2019.



Sur notre deuxième objectif, nous voulions mettre en valeur des produits assez méconnus, afin de diversifier l'offre. Cela s'est fait via la dernière campagne de communication baptisée " Vivez notre île ". Nous voulons démontrer qu'il est possible de faire plein de choses, en dehors du balnéaire.



Nous avons aussi mené une politique de diversification des marchés, en Inde, en Chine, au Moyen-Orient, en l'Europe centrale ou encore en Scandinavie. Nous n'oublions pas la Russie lorsqu'elle rouvrira. Nous allons faire d'autant plus d'efforts sur ces pays émetteurs.



Nous avons un sujet important sur les ressources humaines.





Il y aura un mix rendu inévitable, par la baisse de la population mauricienne.



Nous voulons accueillir plus de touristes, il est donc important que le nombre d'employés soit en rapport avec nos besoins. D'autant plus que nous avons pour ambitions de monter en gamme.



La connectivité aérienne n'est pas encore celle d'antan et nous travaillons pour l'améliorer. En France, en revanche nous avons retrouvé l'offre aérienne d'avant crise.



Le dernier point très important : le tourisme durable. Ce n'est plus une option pour nous, mais une obligation. Petite île que nous sommes, nous vivons le changement climatique, en direct.



Nous avons beaucoup fait, mais il faut aller encore plus loin.



