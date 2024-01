Ile Maurice : une hausse de taxe sur les voyages déjà réservés ? 🔑

"C'est un scandale" lance plus virulent un observateur du secteur du tourisme qui souhaite garder l'anonymat. "L'économie de l'Ile Maurice dépend du tourisme, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis.



Imposer une hausse de taxe de manière rétroactive, c'est l'inverse du commerce. Le cheminement est extrêmement malsain, c'est comme si au moment où les clients partent, après avoir payé leur voyage, on leur reprend directement 30 euros dans la poche.



Ils n'ont qu'à la collecter à l'arrivée des voyageurs à Maurice, mais ils préfèrent transformer les professionnels du tourisme en collecteurs fiscaux !"



En effet, difficile, d'un point de vue commercial, de recontacter les clients pour les informer que leur voyage augmente subitement de 25$ par personne.



A l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune communication officielle n'a été faite par le Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) pour informer de la hausse de cette taxe et de ces modalités d'application aux voyagistes.



La situation pourrait elle évoluer ? C'est en tout cas le souhait du SETO et de ses adhérents.



Nous avons tenté de joindre l'office de tourisme de l'Ile Maurice, mais nos sollicitations sont restées pour le moment sans retour.