Iles Féroé : Atlantic Airways sera de retour à Paris en mai🔑

Atlantic Airways retente le coup et sera de retour sur les tarmacs parisiens au 12 mai prochain, apprend TourMaG.com auprès de la compagnie aérienne nationale des Iles Féroés. Deux vols directs par semaine sont prévus entre, dans l’archipel autonome de l’Atlantique Nord, situé entre les côtes islandaises et norvégiennes.Les rotations seront prévues les lundis et les jeudis sur Airbus A319 et A320. Le prix d’appel n’a pas encore été communiqué.Au 1er juillet 2019, Atlantic Airways, compagnie nationale de l’archipel qui dépend de la couronne danoise, écrivait une page de l’histoire de sa nation en ouvrant un inédit vol direct entre Vágar et Paris-Charles de Gaulle.Une expérience qui avait malheureusement tourné court, stoppée nette par l’apparition du Covid-19 et par les deux années de crise sanitaire qui ont suivi.