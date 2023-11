Images contre images : l'ère de la post vérité est en marche 🔑

Plus ou moins indispensable aussi à sa notoriété, l’image d’un président et sa politique étrangère pèsent dans les choix d’une partie des voyageurs. Mais, une partie seulement sachant qu’in fine l’accessibilité et les tarifs remporteront les décisions d’achat.Pourtant dans le nouveau tintamarre médiatique que nous subissons sur nos écrans, l’imagerie liée à un pays est secouée en permanence par de toutes sortes d’images issues de son actualité.En effet si l’on considère simplement l’actualité des six derniers mois, notre pays a fait la une de sa presse nationale et de la presse internationale avec des clichés etdans lesquelles policiers et manifestants s’affrontaient avec une violence rare.Peu de temps après c’est sur le terrain climatique quesous la chaleur estivale tandis que les premières invasions de moustiques commençaient à pourrir la vie de nombreux estivants.Outre les canicules et les pénuries d’eau, la France a aussi dû afficher ses difficultés à recruter un personnel qualifié et compétent dans ses établissements touristiques, le tout émaillé de quelques grèves et arrêts de travail dans le secteur capital pour le tourisme : le transport. Mais, c’était sans compter avecqui ont enflammé médias et réseaux sociaux, dénonçant une situation intenable.Quel impact a eu ce phénomène ? On ne le saura jamais mais il n’empêche que beaucoup ont été impressionnés et dissuadés par cette nouvelle plaie !