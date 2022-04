Infinite : bilan de la crise et perspectives sur l'avenir

« C’est un plaisir de travailler avec un partenaire comme Infinite, car nous sommes particulièrement vigilants sur notre distribution. Avec Infinite nous sommes assurés que la distribution soit 100% BtoB, ce qui est un réel avantage pour nous apporter une clientèle aussi bien loisir que corporate.



Un des autres points positifs concerne le moyen de paiement, qui est réalisé en VCC ce qui évite une balance débiteurs avec ce partenaire ! Les équipes sont réactives si besoin et cela est aussi un point à noter, qui se fait de plus en plus rare avec d’autres partenaires. » Sarah Fernandes - directrice adjointe de l'hôtel André Latin, Paris.



Le tourisme domestique ayant été particulièrement moteur en 2020 et 2021, Infinite s’est appuyé sur ses clients privilégiés que sont Teldar Travel et HCorpo et leurs réseaux de distribution français.



En parallèle, et ce malgré les confinements qui ont eu lieu aux quatre coins du monde, Infinite a également étoffé son réseau de clients (tours opérateurs, centrales de réservations, réceptifs…) notamment sur des marchés majeurs comme le Moyen-Orient ou l’Amérique du Nord.



« Infinite est très rapidement devenu un de nos plus grands distributeurs B2B pour les hôtels du groupe Accor sur le plan international et se positionne ainsi comme un acteur incontournable de notre distribution. » Markus Keller - Senior Vice President, Sales & Distribution d’Accor



Les premiers mois de 2022 dépassent d’ores et déjà les niveaux d’activité de 2019 et permettent de voir l’avenir avec beaucoup d’ambition.



« Malgré deux années compliquées, marquées par la pandémie et toutes les restrictions de déplacement, Infinite est resté fidèle à son modèle, où l’enjeu était d'être le partenaire B2B de confiance, que ce soit pour nos partenaires hôteliers, que pour nos clients. » Pierre Guindani - Managing Director d’Infinite