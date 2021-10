Itinéraires van, camping-car : Yescapa s'associe aux offices de tourisme

"L’ambition de ce service est de créer de la valeur pour les acteurs du tourisme des territoires, en donnant de la visibilité à l’offre touristique locale qui était jusqu’ici difficilement accessible pour de nombreux voyageurs, faute d’informations

Yescapa, spécialiste de la location de véhicules de loisirs entre particuliers lance le projet "Nos destinations" en partenariat avec des offices de tourisme.Objectif : proposer un panel d’itinéraires en France pour les voyageurs en camping-cars, fourgons et vans aménagés.Le concept a déjà séduit 7 offices de tourisme La Meuse, l'office de tourisme de Jonzac, l'Office de Tourisme du Pays Mêlois, Allier Bourbonnais, Sarthe Tourisme, L'Yonne en Bourgogne et le Val de Garonne. Déjà le projet est soutenu depuis 20218 avec la région Nouvelle-Aquitaine. Chacun itinéraire recense entre 6 et 10 étapes incontournables à visiter en toute liberté en véhicules de loisirs ainsi que des bonnes adresses : où se garer et se restaurer." indique un communiqué de Yescapa.