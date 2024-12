J-M. Bernard (JMB Voyages) : "Je pense que nous serons amenés à faire payer les devis" [ABO]

C'est un parcours d'entrepreneur classique. J'ai créé ma première société à l’âge de 20 ans. J'ai toujours eu l'esprit d'entreprendre.



Ce qui était courageux avec le recul, c'est vraiment le changement de vie : arrêter ce métier que je connaissais bien dans le monde de l'édition et de l'imprimerie pour me lancer dans un nouveau métier que je ne connaissais pas du tout. En créant une agence de voyage à l'âge de 45 ou 50 ans et sans expérience, il faut bien s'entourer.



Manque de bol, deux ans après, le Covid est arrivé alors que l'agence commençait à décoller.



À ce moment-là, avec mon épouse, nous avons pris la décision de vendre notre résidence à Dijon, de quitter la région pour nous installer dans les Hautes-Alpes, un projet qui datait de plusieurs années. Entre 2017 et 2020, nous étions vraiment un tournant professionnel et personnel de nos vies.



Finalement, aujourd'hui, je ne regrette pas, je suis entouré d'une super équipe. Pour Imagine Canada, la plupart ont vécu au Canada et connaissent parfaitement la destination.



A l’agence Vision d'Ailleurs Voyages, avec Céline Chapuis, la directrice, nous avons reconstitué une équipe qui fonctionne bien. C’est une très grande valeur.

Je m'étais bien renseigné en amont, je n'ai pas eu de mauvaise surpris, malgré tout le parcours est long et pénible. Le plus difficile est d’obtenir la garantie financière et l’immatriculation chez Atout France.

J'avais fait un petit benchmark des réseaux indépendants. Je souhaitais intégrer un réseau indépendant car, étant spécialisé sur une destination, je n'avais pas d'intérêt à être sur un gros réseau national avec toutes les destinations.



J'avais comparé les 2 ou 3 réseaux possibles, avant de rencontrer le responsable de TourCom à Paris. Il m'avait bien vendu son réseau avec la plateforme TourFinance, les formations, les réceptifs… Le contact est bien passé, ça s'est fait naturellement.



TourFinance est une plateforme confortable pour tout le monde, pour les fournisseurs c’est une garantie, et pour nous cela facilite les paiements. Et puis, l’équipe est très pro.