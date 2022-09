Jean-Pierre Mas : les Césars du Voyage Responsable, au-delà du vocabulaire et des intentions

« Je me vois plutôt comme une éponge. Je suis là pour écouter, absorber pour pouvoir ensuite rapporter et généraliser si c'est possible ce que j'aurais absorbé »

« apprendre, voir des démarches innovantes qui vont au-delà du vocabulaire et des bonnes intentions. Des réalisations créatives et effectives »

Loin de se positionner en donneur de leçon, Jean-Pierre Mas a accepté de devenir membre du jury des [Césars du Voyage Responsable]urlblankblank:https://www.lescesarsduvoyageresponsable.com/ pour apprendre.Le voyage responsable ? Avant tout, une approche humaine, le respect des cultures et des environnements en local,qui accueillent le voyageur et avoir un impact le plus positif possible tout en limitant son empreinte.C'est sur cette définition que Jean-Pierre Mas se basera pourVoilà qui tombe bien : c'est justement le but que se sont fixés TourMag.com et le Petit Futé en imaginant les Césars du Voyage Responsable.