Josette Sicsic : "Quand l'incertitude fait reculer..."

Ne plus avoir de garantie sur l’avenir, y compris immédiat, constitue un stress insupportable pour des esprits rationnels condamnés à une précarité mentale qu’ils n’avaient pas envisagée.



Sans compter que cette confrontation avec l’imprévisibilité diminue les capacités intellectuelles et sans doute créatives.



Le « projet » miné par l’incertitude ne fait pas avancer. Au contraire, il fait reculer.



Le projet de voyage différé, annulé, pour certains (les plus âgés) à jamais, condamne le sentiment de liberté qui permet à l’humanité de s’évader de ses carcans matériels.



Le voyage « incertain » est donc le synonyme d’un retour en arrière. Mais d’un retour en arrière peu enclin à l’indicible douceur de la nostalgie.



Et dire que nous avions cru, qu’après le chaos, se profilerait un monde et un tourisme nouveaux.



Non, la pandémie et ses incertitudes n’ont rien de cathartique. Elles laminent les lendemains heureux et leur donnent le goût amer de la survie.