K. Yigan (DRH Groupe Figaro) : "Il y a dix ans, les employeurs avaient la main" 🔑

Il y a dix ans, les employeurs avaient la main. Nous recevions énormément de candidatures. Aujourd’hui, il faut aller chercher les candidats, leur donner envie de rejoindre l’entreprise.



L’employeur doit se vendre. Ce qui complexifie les recrutements.

Recruter pour vendre des voyages sur-mesure est plus compliqué. Nous recherchons des passionnés de voyages avec une expertise destination et une fibre commerciale. L’association des trois est souvent compliquée, mais nous arrivons à tirer notre épingle du jeu.

D’abord, nous avons simplifié nos process de recrutement. Un process trop long nous fait perdre des candidats. Nous avons mis en place des outils en interne, automatisé des tâches, pour être plus réactifs.



Ensuite, nous avons construit un process d'intégration plus fluide et de qualité incluant une période de formation adaptée sur plusieurs semaines. Nous avons également noué des partenariats avec des écoles.



Chez Marco Vasco, nous avons l’école des ventes qui permet de suivre le collaborateur sur les premiers mois de son entrée dans l’entreprise en consolidant ses bases en termes de compétences commerciales et de connaissances destination pour qu’il soit rapidement opérationnel, très accompagné et bien intégré. Cela contribue à la rétention des talents. C’est de la formation, de la découverte de nos process et outils internes.



Nous avons également mis en place la cooptation, récompensée par une prime après validation de la période d’essai. Ça fonctionne bien. Les collaborateurs qui intègrent l’entreprise par ce biais restent plus longtemps car la personne qui les a cooptés leur a déjà vraiment parlé de la marque, des valeurs de l’entreprise, c’est beaucoup plus simple.



Et puis régulièrement, nous lançons des animations pour nous faire connaître en tant qu’employeur, capter l’attention d’une population qui ne nous connaissait pas. Faire parler de la marque, des valeurs de l’entreprise.



Enfin, notre politique de rémunération variable sur la force de vente fait partie des meilleures du marché.