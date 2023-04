Karavel-Promovac s'acharne-t-il contre ABC Travel et JFC Travel ? 🔑

Karavel-Promovacances veut faire fermer immédiatement les deux agences, car selon le groupe, ils n'ont pas le droit d'exercer.Lors d'une première procédure en référé au Tribunal de Commerce de Paris, c'est ce qu'il a été demandé. Karavel-Promovacances a été débouté, mais les dirigeants ont fait appel. Parallèlement, ils ont assigné au fond les deux professionnels devant le Tribunal de Commerce de Paris, .C'est un peu l'auberge espagnole, nous y trouvons un peu de tout.Cette procédure va prendre un certain temps. A cela, vous ajoutez des assignations et des conclusions gargantuesques.Nous ne sommes pas face à deux concurrents de même taille, mais plutôt dans le cadre de David contre Goliath.Ils ont mis en œuvre la machine judiciaire pour les broyer et les étouffer. Ils veulent les asphyxier économiquement en frais de procédure.C'est un peu la stratégie du bâillon qui est utilisé pour les lanceurs d'alerte ou l'édition, afin d'asphyxier les personnes sous les procédures et les frais. De plus, ils ne veulent rien entendre. C'est comme comme si Karavel - Promovacances allait fermer demain matin, à cause de ces petites agences.La situation est délirante.