Kaspersky lance un programme d'accélération de start-up dans le tourisme

Le lauréat recevra une bourse d'éducation en ligne en rapport direct avec son projet.



Le deuxième prix bénéficiera d’un soutien en matière de relations publiques et de marketing et le troisième obtiendra des abonnements à des logiciels adaptés à ses besoins commerciaux.



Quant aux autres finalistes, les idées les plus "inspirantes" seront mises en valeur sur les médias sociaux d'Eugene Kaspersky et d’influenceurs du tourisme, puis bénéficieront d'opportunités de relations publiques dans les médias liés au tourisme.



" Nous souhaitons aider les entreprises qui souffrent le plus. Et nous allons le faire en leur donnant les moyens de réaliser leurs projets et si possible tirer les leçons de cette période de crise pour réfléchir à de nouvelles approches.



La pandémie va évidemment transformer l'industrie du tourisme, mais cela ne veut pas dire que personne n'aura plus envie de voyager une fois les choses revenues à la normale.



L’accélérateur aidera également à attirer les investisseurs puisque les entrepreneurs participants auront la possibilité de présenter leur projet devant les entreprises, personnalités d'affaires et fonds d’investissements intéressés par le programme, " indique Eugène Kaspersky.