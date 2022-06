Korean Air va passer en quotidien dès le 1er juillet 2022

Korean Air se renforce également au départ des principaux aéroports d’Europe :

• Amsterdam et Francfort, passant de 2 à 4 vols par semaine le 14 juin puis 5 vols par semaine à partir du 25 juillet



• Londres-Heathrow passant à 4 vols par semaine le 18 juin puis 5 vols à partir du 1er juillet et relance ses dessertes européennes qui demeuraient suspendues jusqu’alors :



• Milan-Malpensa et Vienne : 3 vols par semaine à partir du 1er juillet

• Rome et Barcelone : 3 vols hebdomadaires à partir du 1er septembre



Reprise progressive des correspondances Asie Pacifique



Korean Air propose une offre de correspondances rapides vers 9 destinations phares en Asie du Sud et en Australie : Bangkok, Singapour, Manille, Ho Chi Minh et Hanoi (en vols quotidiens), Phnom Penh (5 fois par semaine), Sydney et Denpasar (4 vols hebdomadaires) et Cebu (2 fois par semaine).



La compagnie renforce également ces vols aux Etats-Unis et relance son vol entre Séoul et Las Vegas à partir du 10 juillet avec 3 fréquences hebdomadaires.