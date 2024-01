L’A320neo, une étape capitale pour le développement de Transavia 🔑

Bien motorisé, plus propre, plus silencieux, plus économique, l’A320neo offre une cabine de 186 sièges, soit trois de moins que le B737.



Elle se veut plus confortable et moderne. Le choix a été fait de sièges dont le dossier sera fixe, mais déjà légèrement incliné de 15 degrés avec une assise dont la largeur est légèrement supérieure par rapport aux modèles actuels, avec des renforts d’épaisseur intégrés.



Avec 73,6 cm, l’espace pour les jambes est correct. Les passagers du vol Orly-Porto de ce 15 janvier que TourMaG.com a pu interroger, ont apprécié en grande majorité le confort de l’avion.



Enfin, un porte-gobelet et un port USB-C de 60W sont intégrés et les tablettes sont élargies de 5 cm par rapport à des tablettes classiques.



Concernant l’ambiance de la cabine, la compagnie a opté pour un espace plus apaisant avec plusieurs scénarios lumineux au sein de la cabine et des toilettes.