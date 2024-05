L'Arabie saoudite accélère sur la formation des personnels hôteliers

Amsa Hospitality est une entreprise hôtelière saoudienne qui s'affiche pionnière dans son pays : elle essaie, à sa manière, de révolutionner l'hospitalité en alliant, dans ses propriétés, le design arabe traditionnel avec des équipements modernes, afin "d'offrir des expériences exceptionnelles aux voyageurs d'affaires exigeants" .



Sa nouvelle filiale, Amsa Hospitality Academy, a l'ambition d'aider les hôteliers saoudiens à se doter des compétences nécessaires afin que la qualité de leur prestations s'en trouve améliorée. Et, que in fine , l'expérience client s'en trouve elle aussi améliorée.



Etablie il y a plus de trois décennies au cœur du quartier de l'Opéra à Paris, Luxury Hotelschool Paris est la première institution internationale exclusivement dédiée à la formation en gestion hôtelière de luxe, spécialisée dans les hôtels 5 étoiles et de luxe.



Aux salariés de l'industrie hôtelière et aux collaborateurs des entreprises de services et de l'accueil, elle propose des formations sur-mesure pour mieux appréhender les nouvelles tendances de la relation client et, ainsi, maîtriser les codes spécifiques garantissant l'optimisation du parcours et de l'expérience client.



Luxury Hotelschool Paris collabore déjà avec plus de 300 partenaires - grands groupes et chaînes hôtelières internationales.



Dans le cadre du partenariat qui vient d'être signé avec Amsa Hopistality, les programmes de formation validés par Luxury Hotelschool Paris permettront aux employés des hôtels saoudiens de maîtriser les subtilités des relations client et d'améliorer l'expérience client, en intégrant à la fois les valeurs et les techniques.