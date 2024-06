L'EFHT poursuit son cycle de conférences "Transmettre !" avec des figures emblématiques du tourisme - Deuxième partie

L'EFHT - École Française d’Hôtellerie et de Tourisme poursuit son cycle de conférences "Transmettre !", destiné à favoriser les échanges entre les apprentis de l’école et des figures majeures du secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Après une première série d’interventions remarquables, la seconde phase de ce cycle se focalise sur les grands groupes de l’industrie, rassemblant à nouveau des personnalités influentes et inspirantes du domaine.



Rédigé par Kévin GIRAUDEAU le Lundi 10 Juin 2024

Ce projet ambitieux de conférences, dirigé par Frédéric Lorin, parrain de l'école, a déjà attiré de nombreuses personnalités éminentes du secteur du tourisme, toutes venues partager leur expertise, leur expérience et leur passion pour ce domaine en perpétuelle évolution. Retour sur les six derniers intervenants.



En mars, Serge Trigano, ancien président du Club Med et co-fondateur de Mama Shelter et Mama Works, a partagé son expérience lors de sa conférence "Du Club Med au Mama Shelter, une vie de passions". Il a offert un aperçu captivant de son parcours entrepreneurial, soulignant les valeurs de passion et d'innovation. Cédric Renard, Directeur Général d'Emirates France, a également pris la parole, dévoilant les secrets de la réussite d'Emirates avec son intervention "Exploration du business model d’Emirates".



En avril, Bénédicte Richer, Directrice France de l'Office National Allemand du Tourisme, a captivé l'audience avec "Comment changer l’image d’une destination", exposant les stratégies innovantes pour repositionner l'Allemagne en tant que destination touristique de premier plan. Guillaume Linton, Président Directeur Général d'ASIA, a partagé la vision stratégique de son entreprise face aux évolutions du marché avec "Asia : enjeux de la transformation 2020-2030 pour un Tour Operator Traditionnel".



Un mois de mai aux couleurs de l’Hôtellerie En mai, Nicolas Dayot, Président de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air, a inspiré les étudiants avec "Osez faire de l’hôtellerie en plein air !", présentant les avantages et les opportunités de ce secteur en pleine croissance. Philippe Marguet, Directeur Général de "The Originals, Human Hotels et Resorts", a clôturé cette série de conférences avec "The Originals : une marque unique", détaillant les valeurs et la vision de cette marque hôtelière innovante.



Ce deuxième cycle de conférences "Transmettre !" a une fois de plus démontré l'engagement de l'EFHT à offrir à ses étudiants des opportunités uniques d'apprentissage et d'inspiration. Grâce à ces rencontres avec des figures emblématiques du tourisme, les étudiants sont mieux préparés à relever les défis de demain, armés de connaissances, d'exemples concrets et de la passion de leurs aînés. L'EFHT confirme ainsi son rôle de pionnier dans l'enseignement du tourisme, plaçant la transmission du savoir et de l'expérience au cœur de sa mission pédagogique.



Aurélie LACAVALERIE

Responsable Admissions et Relations Entreprises

a.lacavalerie@efht.fr



E-mail :

Tel : 01 45 26 26 25



Rendez-vous sur notre site de l’EFHT pour plus d’informations. Responsable Admissions et Relations EntreprisesE-mail : admissions@efht.fr Tel : 01 45 26 26 25

Lu 204 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Job Dating EFHT : Un rendez-vous record ! L’EFHT et Avis Budget Group lancent leur 4ème classe dédiée pour la rentrée 2024/2025