NOUVEAUTÉ : L'EFHT lance les conférences "Transmettre !" pour inspirer l'avenir du tourisme

La première conférence, prévue le 18 janvier 2024 sera inaugurée par Jean-Baptiste Lemoyne sénateur et ancien ministre des PME, du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie (2021-2022).Il ouvrira ainsi une série de 20 conférences, en partageant avec les étudiants de l'EFHT, sa vision du secteur, ses convictions, mais aussi sa conduite des affaires en pleine crise COVID.Ce cycle de conférences "TRANSMETTRE !" est l'opportunité unique pour les "professionnels de demain" que sont les étudiants d'interagir avec des leaders de l'industrie et d’orienter, ainsi leur avenir dans le monde du tourisme. Dans ces conférences, les étudiants auront l'occasion d'explorer des sujets pertinents tels que les nouvelles tendances, les défis actuels et les opportunités émergentes du secteur.Ces moments d'échange auront également pour objectif de susciter de nouvelles vocations auprès des étudiants et de leur faire mieux appréhender la richesse des différents métiers et secteurs du Tourisme.