L’EFHT renouvelle sa pédagogie

Depuis plusieurs mois, toute l’équipe de l’EFHT travaille et consulte ses partenaires entreprises afin de mieux répondre aux besoins présents et futurs de secteur Touristique.



Ainsi, son diplôme certifié par l’Etat de niveau 6 « Responsable d’Activités Touristiques » se verra enrichi d’un nouveau programme « Chargé.e de Développement d’Activités Touristiques ». L’accent sera mis sur la vente, la négociation, la destination France, le digital et bien d’autres compétences encore, pour répondre aux enjeux auxquels les entreprises du tourisme devront faire face dès 2021, pour inventer et relancer l’industrie du tourisme futur.



Et si la crise sanitaire, qui a mis le Tourisme à l’arrêt durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois débouchait sur une remise à plat avec l’aide du secteur de la formation, pour permettre non seulement aux étudiants mais aussi aux entreprises de faire face à ces changements ?