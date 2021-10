L’Occitanie vise "le sommet des destinations vélo à l’échelle mondiale"

Le CycleSummit est un salon destiné aux professionnels du cyclotourisme

Le CycleSummit, un salon destiné aux professionnels du cyclotourisme se tiendra pour la première fois en France et il posera ses stands en Occitanie. C'est à Toulouse que plus 60 tour-opérateurs (T.O.) et agences réceptives spécialisés dans le cyclotourisme sont attendus. Le CycleSummit se tiendra du 23 au 26 octobre 2021, l'occasion pour la destination Occitanie Sud de France de valoriser son offre de loisirs vélo.

Mardi 19 Octobre 2021

