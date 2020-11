L’UMIH veut obtenir la même dérogation que la restauration collective

L’UMIH attaque le décret du 29 octobre 2020 pour obtenir pour les restaurants et débits de boissons la même dérogation que la restauration collective, précise le Syndicat dans un communiqué.



Ce recours s’appuie, notamment, sur la rupture du principe d’égalité entre les établissements concernés.



La fermeture administrative de nos restaurants et bars s’appuie sur des raisons sanitaires, or aucune donnée chiffrée ne permet de justifier que les cas de contamination ont été plus nombreux dans ces établissements de type N que dans la restauration collective.



Car les restaurateurs traditionnels et les bars appliquent, depuis leur première réouverture en juin 2020, les mêmes protocoles sanitaires stricts appliqués par la restauration collective, et ce dans le but d’assurer la sécurité sanitaire des salariés et des clients. A la demande de la profession, ces protocoles ont même été renforcés en septembre 2020.