L'UNAT, un acteur-clé du nouveau comité de filière dédié au tourisme social 🔑

TourMaG - L'UNAT va donc prendre en charge cette partie-là ?



Lilian Nobilet : Nous serons partie-prenante. Nous aurons recours à de l'expertise, il y aura des comités de pilotage, et la Caisse des dépôts et consignations à travers la Banque des Territoires sera également très impliquée. C'est une dynamique qui sera transversale.



TourMaG - A côté du comité de filière, d'autres « dossiers » vous attendent...



Lilian Nobilet : Oui, notamment la question des mobilités durant la période des Jeux Olympiques et paralympiques.



En effet, tous les ans, lors des week-ends de très grande affluence, il est demandé, pour des raisons de sécurité, qu'il n'y ait pas de transport d'enfants sur certaines périodes.



D'habitude, le calendrier est donné en décembre mais cette année, l'information est tombée il y a quelques jours. Comme les dates n'avaient pas été communiquées, nous nous demandions s'il n'allait pas y avoir un régime d'exception au regard des JO. Finalement, ça n'est pas le cas.



Le calendrier d'interdiction des transports en commun d'enfants (trains et autocars notamment, ndlr) a été publié le 3 avril dernier. Cette interdiction de circulation des collectifs tombe les 26 et 27 juillet 2024, en plein pendant l'ouverture des JO.



Nous nous retrouvons donc, au cœur de l'été, avec un cumul de contraintes qui est assez compliqué. Car, au moment où les trains à Paris seront très contraints - du fait de la fermeture des gares ou de l'impossibilité des transits entre les gares sur Paris - la solution de repli qu'auraient pu constituer les transports en autocar ne sera pas possible.



Le souci, c'est qu'il y a des enfants qui doivent partir en colonies et il n'est pas exclu que certaines soient annulées, du fait que notre réseau de transports publics est en étoile, que tout est centralisé sur Paris et que certaines villes en région seront inaccessibles depuis Paris à ces dates-là.



En début de semaine, nous avons évoqué ces difficultés avec M. Florent Bardon, qui est le coordonnateur national des mobilités pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 auprès du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.



Nous espérons qu'il y ait un peu de souplesse du côté de la SNCF, et que les engagements qui ont pu être pris de déporter sur des gares en banlieue, car impossible dans Paris intramuros, soient tenus, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui.