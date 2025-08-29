L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes

Situé dans le 9ᵉ arrondissement de Paris, l'hôtel Faubourg Galant Paris Handwritten Collection dispose de 63 chambres et 2 suites - Photo : AbacaPress/Pascal Dieu
Paris s’enrichit d’une nouvelle adresse hôtelière de charme avec l’ouverture, ce 1er septembre 2025, du Faubourg Galant Paris Handwritten Collection.
Situé dans le 9ᵉ arrondissement, à quelques pas des Grands Boulevards et du quartier de l’Opéra, l’établissement de 63 chambres et 2 suites invite à une parenthèse raffinée entre élégance parisienne et confort contemporain.
Imaginé par le cabinet Girós & Coutellier, l’hôtel s’inspire de la boutique de soieries Traits Galants, fondée par l’épouse de Jean-Baptiste Buffault au XVIIIᵉ siècle.
Les chambres aux tonalités colorées et les salles de bain noires et blanches racontent cette histoire de femmes, de raffinement et de créativité, tandis que les soins Typology apportent douceur et bien-être.
Lire aussi : Handwritten Collection dévoile ses nouvelles adresses en Europe pour 2025
Les offres du Faubourg Galant Paris Handwritten
Le Faubourg Galant Paris Handwritten Collection ne se limite pas à l’hébergement.
Les clients profiteront d’un espace petit-déjeuner baigné de lumière, proposant des produits d’Île-de-France et un bar à huile d’olive, signature de la propriétaire, cultivée près de Grasse.
L’après-midi, l’hôtel se transforme en espace de coworking, tandis que le soir, le bar et les salons accueillent Parisiens et voyageurs autour de cocktails poétiques, dont un cocktail signature inspiré de l’oliveraie familiale.
L’établissement propose également un espace fitness équipé Waterrower et Nohrd ainsi qu’un sauna à l’ambiance tamisée. Tout au long du séjour, l’huile d’olive devient fil rouge, discrète mais omniprésente, à déguster sur place ou à emporter comme souvenir.
"Au cœur du tumulte parisien, notre nouvel écrin vous ouvre ses portes, celles d’un refuge doux, enveloppant et chaleureux", souligne Lynda Lecolier, directrice générale de l’hôtel.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille