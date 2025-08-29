TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes

Le nouveau refuge chic du 9ᵉ arrondissement


Ouvert dès ce 1er septembre 2025, l'hôtel Faubourg Galant Paris Handwritten Collection propose une expérience parisienne alliant élégance, bien-être et convivialité, dans le quartier animé du Faubourg Montmartre.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Situé dans le 9ᵉ arrondissement de Paris, l'hôtel Faubourg Galant Paris Handwritten Collection dispose de 63 chambres et 2 suites - Photo : AbacaPress/Pascal Dieu
Situé dans le 9ᵉ arrondissement de Paris, l'hôtel Faubourg Galant Paris Handwritten Collection dispose de 63 chambres et 2 suites - Photo : AbacaPress/Pascal Dieu
TAP Air Portugal
Paris s’enrichit d’une nouvelle adresse hôtelière de charme avec l’ouverture, ce 1er septembre 2025, du Faubourg Galant Paris Handwritten Collection.

Situé dans le 9ᵉ arrondissement, à quelques pas des Grands Boulevards et du quartier de l’Opéra, l’établissement de 63 chambres et 2 suites invite à une parenthèse raffinée entre élégance parisienne et confort contemporain.

Imaginé par le cabinet Girós & Coutellier, l’hôtel s’inspire de la boutique de soieries Traits Galants, fondée par l’épouse de Jean-Baptiste Buffault au XVIIIᵉ siècle.

Les chambres aux tonalités colorées et les salles de bain noires et blanches racontent cette histoire de femmes, de raffinement et de créativité, tandis que les soins Typology apportent douceur et bien-être.

Lire aussi : Handwritten Collection dévoile ses nouvelles adresses en Europe pour 2025

Les offres du Faubourg Galant Paris Handwritten

Autres articles
Le Faubourg Galant Paris Handwritten Collection ne se limite pas à l’hébergement.

Les clients profiteront d’un espace petit-déjeuner baigné de lumière, proposant des produits d’Île-de-France et un bar à huile d’olive, signature de la propriétaire, cultivée près de Grasse.

L’après-midi, l’hôtel se transforme en espace de coworking, tandis que le soir, le bar et les salons accueillent Parisiens et voyageurs autour de cocktails poétiques, dont un cocktail signature inspiré de l’oliveraie familiale.

L’établissement propose également un espace fitness équipé Waterrower et Nohrd ainsi qu’un sauna à l’ambiance tamisée. Tout au long du séjour, l’huile d’olive devient fil rouge, discrète mais omniprésente, à déguster sur place ou à emporter comme souvenir.

"Au cœur du tumulte parisien, notre nouvel écrin vous ouvre ses portes, celles d’un refuge doux, enveloppant et chaleureux", souligne Lynda Lecolier, directrice générale de l’hôtel.


Lu 273 fois

Tags : handwritten collection, opera, paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
ANA
Dernière heure

Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !

Emirates recrute en France en septembre 2025

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable Concept voyages H/F - CDI - (Lumbres (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive

À Paris, les Fables de La Fontaine prennent vie dans une exposition immersive
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025

États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025
Production

Production

Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !

Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways renforce son programme hiver

Qatar Airways renforce son programme hiver
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel
HotelMaG

Hébergement

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias