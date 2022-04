La GPEC, une solution RH pour le tourisme ?

Pour détailler l’analyse de la DARES et de France Prospective par secteur d’activité, et selon les conclusions de la conférence, il est proposé de relancer la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), qui peut être effectuée à trois niveaux (ou échelles) : une entreprise (pour adapter les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences stratégiques et aux modifications des environnements économique, social, juridique, etc.), une branche professionnelle (pour apporter des informations sur les tendances d’évolution du secteur d’activité, produire un diagnostic des besoins en qualifications et en compétences, partager des outils et des méthodes adaptées aux caractéristiques des entreprises, mettre en place un suivi et une évaluation des actions mises en œuvre à l’échelle de la branche, faciliter la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques au sein des entreprises de la branche) ou un territoire donné (outil partagé, au service de tout le territoire à partir d’une stratégie et d’anticipation partagées visant la mise en œuvre d’un plan de développement en faveur de l’emploi et des compétences à l’échelle d’un territoire donné).



L’on peut rappeler ici que la GPEC est née lors de la promulgation de la « Loi Borloo » du 18 janvier 2005 (cf. article L.2245-15 du code du travail) qui rend « obligatoire pour les entreprises elles-mêmes ou celles qui appartiendraient à un groupe de plus de 300 salariés ou à une organisation à dimension communautaire de plus de 150 salariés, de négocier tous les 3 ans sur les modalités d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel mais aussi sur la stratégie de l’entreprise et sur les effets prévisibles sur l’emploi et les salaires, particulièrement des séniors ».



La GPEC permet d’adapter les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leurs environnements économique, technologique, social et juridique. Elle correspond surtout à une démarche de gestion prospective des ressources humaines pour accompagner le changement, la transition ou la transformation des organisations.



En appréhendant les questions d’emploi et de compétences et en construisant des solutions transversales répondant simultanément aux enjeux de tous les acteurs concernés : les entreprises, les territoires et les actifs.



Selon les pratiques mises en œuvre depuis, dont de très rares dans le secteur du tourisme (tous secteurs confondus), la GPEC est structurée autour de quatre étapes distinctes :



- La formalisation de la démarche stratégique avec diagnostic sur l’organisation, sur les compétences - clés et la définition des orientations.



- La construction de la démarche avec définition objectifs à atteindre et identification des métiers sur la base d’un référentiel « métiers / emplois » et la définition d’une cartographie des métiers et des compétences avec fiches métiers, fiches de poste recensant les missions, les activités et les compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) et référentiel de compétences.



- Le déploiement de la démarche avec notamment l’évaluation des compétences des salariés.



- La mise en place d’un plan d’actions avec des recours à des leviers différents (évolutions professionnelles, plan de professionnalisation, solutions formatives, organisation du travail etc.).