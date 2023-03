La Réunion : French Bee soutient la formation professionnelle

Semaines de l'Excellence Péï

En tant que responsable commerciale Réunion de la compagnie aérienne French bee et participant à l’ouverture du territoire, il m’apparait important de transmettre à notre jeunesse l’envie lui permettant de créer de la valeur et ainsi d’œuvrer pour le développement futur du territoire de La Réunion.



Le pari d’avancer aux côtés du réseau de la Formation Tout au Long de la Vie Réunion et de l’académie de La Réunion est assez évident pour French bee et on a tout de suite dit oui. Nous souhaitons favoriser le développement de La Réunion, et nous partageons le même ADN quant aux valeurs d’excellence, d’épanouissement professionnel et d’impact social.

Dans le cadre de la 47ème Compétition WorldSkills,La compagnie French bee transportera trois meilleurs ouvriers de France invités pour animer les «» en février et en avril 2023 et surtout les 9 apprentis lauréats des concours régionaux Worldskills qui représenteront La Réunion lors de la 47ème Compétition WorldSkills en septembre 2023 à Lyon.Ce concours a fait la promotion des métiers. Au total, ce sontqui ont été inscrits cette année par l’académie de La Réunion aux sélections régionales pour la 47ème Compétition WorldSkills : Peinture Décoration, Carrosserie Automobile, Technologie Automobile, Maçonnerie, Carrelage, Dessin Assisté par Ordinateur, Fraisage, Robotique, Aide à la personne.Karine Bonnal, Responsable commerciale Réunion de French bee, a déclaré : «La sélection en peinture décoration a déjà eu lieu en novembre 2022. Les autres sélections auront lieu cette semaine (Carreleur-Mosaïste) et les 30 et 31 mars 2023 (Carrosserie Automobile). Pour ces dates, l’académie de La Réunion accueillera David MILLY, Meilleur Ouvrier de France Carreleur 2004 puis au mois de mars, deux experts danois en carrosserie automobile, dont 1 gagnant des Worldskills.Les champions régionaux dans chaque catégorie se rendront ensuite à Lyon en septembre prochain afin de participer à la finale nationale.